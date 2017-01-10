6 وجبات فطور بسيطة تساعد على خسارة الوزن

قد تعتقد بأنك تتناول فطوراً صحياً يومياً، إلا أنه غالباً ما يكون مليئاً بالسكر والكربوهيدرات.

وحتى إن كنت تعرف ما هو الفطور الصحي والمثالي لخسارة الوزن، قد لا تملك الوقت الكافي يومياً لتحضيره. ولهذا السبب نشرت صحيفة “ميترو” البريطانية ستة وجبات فطور بسيطة ولا تحوي أكثر من 400 سعرة حرارية، وهي:

1- البيض المسلوق

يعد البيض المسلوق من أكثر الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية للفطور، وذلك بسبب احتوائه على البروتين بنسبة عالية.

ويمكن إضافة ملعقة من البصل المقطع، و65 غرام من السبانخ، ونصف ملعقة من زيت الزيتون والخبز الأسمر لتحضير وجبة شهية وصحية.

2- زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني الطبيعية هي واحدة من أهم مصادر البروتين، لذلك بنصح بتناولها على وجبة الفطر. ويمكنك دهنها على قطعة من الخبر المحمص، وإضافة الموز والقرفة.

3- العصيدة

يمكن تحضير العصيدة من الشوفان يضاف إليه القليل من الماء والقليل من حليب الصويا غير المحلى، وملعقة كبيرة من الجوز المفروم، وحفنة من العنب والقليل من شراب القيقب.

4- الحلويات

كشفت دراسة جديدة أن إضافة القليل من الحلوى إلى وجبة الفطور يساعد في خسارة الوزن، وذلك لأنها تحد من الرغبة بتناول أطعمة غير صحية خلال اليوم.

5- حبوب الإفطار الكبيرة

كشف الخبراء أن تناول حبوب أكبر على الإفطار (وليس كمية أكبر) يساعد على خسارة الوزن، إذ أن الناس يميلون إلى تناول كميات أكبر إذا كانت حبوب الإفطار صغيرة.

6- مخفوق البروتين

كشفت دراسات أن تناول مشروبات غنية بالبروتين مثل الحليب واللبن ومخفوق البروتين يساعد فعلاً على خسارة الوزن. (alhayat)

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