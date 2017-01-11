ألمانيا : القبض على متورطين في حادثة مقتل الفتى السوري في بريمن

ألقت الشرطة الألمانية في منطقة لوسوم بمدينة #بريمن يوم الثلاثاء القبض على شخصين مشتبهاً في قيامهما بالمشاركة في ضرب فتى سوري ليلة رأس السنة، وتوفي بعد أيام متأثر بإصاباته.

ووفق ما ذكر موقع “فيسر كورير” الألماني المحلي، وترجم عكس لسير، فإن الاعتقال تم في الساعة الثانية صباحاً، ويشتبه بانتماء الاثنين إلى المجموعة التي اعتدت بالضرب على الفتى السوري، والتي تعتقد الشرطة أنها تتألف من “شبان أكراد”.

ولم تفصح الشرطة عن هوية المعتقلين.

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عكس السير