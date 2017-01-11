ألمانيا ترصد 19 مليار يورو لصالح اللاجئين من موازنة 2017

رصدت الحكومة الألمانية، نحو 19 مليار يورو (20.14 مليار دولار)، للاجئين من موازنتها الفيدرالية لعام 2017.

ومع توافد أعداد ضخمة من اللاجئين إلى ألمانيا العام الماضي، أطلقت الحكومة الألمانية برامج لإدماج آلاف اللاجئين بالمجتمع، ما أثر على حجم الموازنة المخصصة لهم.

وبحسب معطيات حصلت عليها الأناضول من وزارة المالية الألمانية، رصدت الحكومة للاجئين 19 مليار يورو من أصل ميزانية 2017 البالغة 328.7 مليار يورو (348.5 مليار دولار).

ومن المنتظر أن يشكل معدل النفقات الاجتماعية للحكومة الألمانية 52% من مجموع نفقات الحكومة لعام 2017.

وتخطط ألمانيا لزيادة النفقات في مجالات سياسات تشجيع النمو في المستقبل.

وحسب معطيات الوزارة، من المتوقع أن ترتفع نفقات البلاد في مجال الاستثمار إلى 33.3 مليار يورو (35.3 مليار دولار) خلال العام الجاري.

في حين أن نفقات العام الماضي (2016) في المجال نفسه، كانت عند 31.5 مليار يورو (33.4 مليار دولار).

وبلغت نفقات مجال التعليم والبحوث 21.1 مليار يورو (22.4 مليار دولار) في 2016، ومن المنتظر أن تصعد إلى 22.7 مليار يورو (24.1 مليار دولار) في 2017.

وتولي ألمانيا اهتمامًا بأمنها الداخلي والخارجي، ورفعت من مستوى نفقاتها الدفاعية 1.7 مليار يورو (1.8 مليار دولار) لهذا العام، وبلغت 36.6 مليار يورو (38.8 مليار دولار).

وحصل قطاع العمل والشؤون الاجتماعية على أكبر حصة من ميزانية الحكومة، وبلغ 138.6 مليار يورو (147 مليار دولار).

وبلغت نفقات قطاع النقل والبنية التحتية الرقمية 26.8 مليار يورو (28.4 مليار دولار)، في حين رصدت الحكومة 20.1 مليار يورو (21.3 مليار دولار) للديون الفيدرالية.

جدير بالذكر أن ألمانيا استقبلت أكثر من مليون لاجيء على مدار العامين الماضيين، جلهم من سوريا والعراق وأفغانستان. (ANADOLU)

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