ألمانيا تعرب عن خيبة أملها من قرار زيادة عدد منتخبات كأس العالم

أعربت #ألمانيا بطلة العالم عن خيبة أملها، جراء إقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 فريقاً بدءاً من نسخة 2026.

وقال المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف: “لازلت أرى أن الصيغة الحالية لكأس العالم بمشاركة 32 فريقاً جيدة، ومن وجهة نظر رياضية لا يوجد أي مكاسب من زيادة عدد المنتخبات”.

ومن جانبه قال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينهارد غريندل إنه ليس سعيداً بقرار فيفا بشأن زيادة عدد منتخبات المونديال، مشيراً: “مصدر قلقي الأكبر هو أن بتغير مضمون كرة القدم نفسه، فإن عنصر الجذب للعبة يتأثر”.

وأوضح مدير المنتخب الألماني، أوليفر بيرهوف: “يمكنني أن أفهم أي شخص يرى أن زيادة حجم المنافسين بمثابة إضعاف، أشعر أيضاً بأن مشاركة 48 فريقاً في أكبر وأهم بطولة في العالم أمر مبالغ فيه”. ( DPA )

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