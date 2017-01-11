ألمانيا : صحيفة بيلد تتساءل عن سبب عدم إلقاء الشرطة القبض على لاجئ ” استمنى ” أمام فتاة قاصر في مسبح ؟ !

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن شاباً أفغانياً لاجئاً قام يوم السبت الماضي بـ “الاستمناء” أمام فتاة قاصر في “مسبح” بمدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا.

وأفادت الصحيفة نقلاً عن الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن الفتاة (14 عاماً) كانت تسير أمام الحوض عندما شاهدت الأفغاني (27 عاماً) الذي سرعان ما أنزل سرواله وقال لها “هل تريدين مشاهدة المزيد ؟”، ثم بدأ بالاستمناء.

وركضت الفتاة إلى والدها سريعاً، وقدمت الشرطة إلى مكان الحادثة، واكتفت بالحصول على المعلومات الشخصية من الشاب، دون أن تلقي القبض عليه.

وتساءلت بيلد “لماذا لم تلق الشرطة القبض على الشاب !”، فجاء الرد من الشرطة أن الشاب لديه إقامة (في دوسلدروف) وعنوانه معروف لديها، و”ليس هناك خطر في أن يهرب”.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تحقق في الحادثة، والتهمة “اعتداء جنسي”.

وختمت بالقول إن إدارة المسبح أصدرت قراراً بمنع الشاب الأفغاني من دخوله مجدداً.

عكس السير