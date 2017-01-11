ألمانيا : ضحايا شاحنة برلين يحصلون على مساعدات حكومية

بدأت الحكومة الألمانية في تقديم دعم مادي لمصابي وذوي ضحايا هجوم الدهس الذي وقع في أحد أسواق عيد الميلاد ببرلين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وذكرت صحيفة “راين-نيكار-تسايتونغ” الألمانية الصادرة اليوماستنادا إلى بيانات الهيئة الاتحادية للقضاء في بون أنه تم حتى الآن تلقي نحو عشرة طلبات بالحصول على دعم للحالات المستعصية.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة المساعدات تحدد بحسب كل حالة، مشيرة إلى أن قيمة المساعدات في حالات الإصابة الشديدة قد تبلغ 100 ألف يورو أو أكثر.

وجاء في تقرير الصحيفة أن هناك أيضا دعما ماليا من تبرعات خاصة.

ويذكر أن التونسي أنيس عامري نفذ هجوم دهس بشاحنة في أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية في 19 كانون الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 آخرين وإصابة 55 آخرين، من بينهم سائق الشاحنة البولندي.

ولقى عامري حتفه بعد ذلك بعدة أيام برصاص الشرطة الإيطالية في ميلانو خلال رحلة هروبه. (DPA)

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