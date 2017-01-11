أنشيلوتي : الأندية الأوروبية في مأمن من الأموال الصينية

اعتبر مدرب #بايرن_ميونخ الألماني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن الأندية الأوروبية في مأمن من #الصين، التي دفعت أنديتها في الأشهر الماضية مبالغ خيالية لاستقدام لاعبين.

وقال المدرب الخبير (57 عاماً) في مؤتمر صحافي بالدوحة حيث يقيم النادي البافاري معسكره الشتوي: “أعتقد أن الأندية الأوروبية في مأمن لأن المنافسة الأفضل والأكثر تنافسية هي هنا في أوروبا”.

وتقاسم بايرن ميونخ المنشآت الرياضية التي أقام فيها معسكره، مع نادي شنغهاي سيبغ الصيني الذي أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ضم لاعب الوسط البرازيلي أوسكار (25 عاماً) قادماً من تشلسي الإنكليزي، في صفقة قدرتها التقارير بزهاء 70,5 مليون يورو.

وكانت هذه الصفقة واحدة فقط من تعاقدات أبرمتها الأندية الصينية منذ مطلع 2016، كان أبرزها تعاقد شنغهاي غرينلاند مع المهاجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز، ومنحه راتباً سنوياً قدر بأنه يناهز 40 مليون يورو، ما يجعل منه اللاعب الأعلى أجراً في التاريخ.

ولكن أنشيلوتي قلل من خطورة هذا الانفاق الصيني، معتبراً أن “لاعبي كرة القدم لا يلعبون من أجل المال فقط، إنهم يقومون بذلك ليكونوا الأفضل وللمشاركة في أفضل المباريات في العالم.. لهذا السبب أعتقد أن الأندية الأوروبية ستكون محمية في المستقبل”.

ويأتي الأقبال الصيني على ضم اللاعبين البارزين، مع سعي البلاد للتحول لقوة كروية عالمية وصولاً لاستضافة كأس العالم والفوز بها، إلا أن الانفاق المتمادي للأندية أثار انتقادات واسعة في الصين، لاسيما من وسائل الإعلام الرسمية والمشجعين.

وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي أنها شرعت في ضبط صارم للإنفاق “غير العقلاني” من قبل أندية كرة القدم على اللاعبين، بما يشمل تحديد معايير للتعاقدات وضوابط منطقية لأجور اللاعبين. ( AFP )

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