أوباما : الولايات المتحدة باتت أفضل مما كانت عليه عندما توليت السلطة

قال الرئيس الأمريكي المنصرف، باراك أوباما، إنه حقق نجاحات في العديد من المجالات خلال فترة رئاسته للبلاد، مشيرًا أن الولايات المتحدة “باتت أفضل مما كانت عليه” عندما تولى السلطة (عام 2009).

جاء ذلك في “خطاب وداع” ألقاه أوباما بمدينة شيكاغو التي بدأ فيها نشاطه السياسي، وذلك قبل أيام من موعد تسليمه مقاليد السلطة في البيت الأبيض لخلفه، دونالد ترامب.

وأوضح أوباما أنه سيسلّم الرئاسة الأمريكية لترامب “بسلاسة”، مشدّدا على أنه نهض بالبلاد إلى مستويات أفضل مما كانت عليه سابقًا، وخاصة على الصعيد الاقتصادي.

وأشار إلى أن التسامح بين الأعراق في الولايات المتحدة الأمريكية، بات أفضل حالًا خلال فترة رئاسته البالغة 8 سنوات، مقارنة مع ما سبق.

وفيما يتعلق بمكافحة التطرف ومحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، قال أوباما إن بلاده حاربت التنظيم بحزم وتمكنت من القضاء على العديد من قادته.

ولفت إلى أن التنظيم خسر أكثر من نصف المناطق التي كانت خاضعة لسيطرته، بفضل عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وبيّن أوباما، أن إدارته حاربت الإرهاب ضمن إطار القوانين، وبذلت جهدًا كبيرًا لإغلاق “معتقل غوانتانامو” وإنهاء ممارسات التعذيب.

واعتبر أن روسيا والصين ليستا ندًا للولايات المتحدة، مؤكّدا ضرورة التمسّك بالقيم الأمريكية لضمان تفوق بلاده.

تجدر الإشارة إلى أن “ترامب” الرئيس الأمريكي الـ 45 للبلاد، سيتسلم الرئاسة من سلفه أوباما، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، بمراسم رسمية بعد أدائه القسم الدستوري. (ANADOLU)

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