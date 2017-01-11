” إل جي جي 6 ” قادم مع شاشة طويلة بقياس 5.7 بوصات

أعلنت “إل جي ديسبلاي”، وهي الذراع المسؤول عن إنتاج الشاشات لدى شركة #إل_جي، عن “شاشة كريستال سائل” LCD جديدة بقياس 5.7 بوصات مع نسبة أبعاد غير عادية بواقع 18:9 ودقة QHD+، والتي تقول إنها ستُستخدم في الهاتف الذكي الرائد القادم من إل جي.

وفي هذا السياق، نقل موقع The Verge المعني بشؤون التقنية عن مصادر قال إنها مطلعة على تطوير هاتف إل جي الجديد أن التركيز في التصميم الجديد سيكون على تكبير المساحة التي تحتلها الشاشة من جسم الجهاز.

وكانت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية اعتمدت التصميم مع هاتفها الذكي “جي2” G2 لكنها عدلت عن ذلك لاحقاً مع نماذج أكبر حجماً تعطي أولوية لمزايا تصميمة أخرى.

ويعتقد أن نسبة الأبعاد الجديدة 18:9 ستكون مفيدة لزيادة حجم الشاشة مقارنة بنسبة الأبعاد التقليدية 16:9 والمعتمدة في معظم الشاشات العريضة على الحواسب الشخصية والأجهزة المحمولة.

يُشار إلى أن نسبة الأبعاد في هاتف شاومي “مي ميكس” Mi Mix، الذي يقدم شاشة بدون حواف، بلغت 17:9، مما سمح لها بدمج أشياء إضافية إلى الشاشة، مثل أزرار نظام أندرويد الافتراضية.

ويتوقع أن تستغل إل جي المساحة الإضافية في حجم الشاشة في استخدامها كشاشة ثانوية، تماماً على غرار ما فعلت مع هاتفيها الذكيين، V10 وV20.

وبحسب البوابة العربية للأخبار التقنية ، يُتوقع أيضاً أن تجعل إل جي حواف شاشة هاتفها “جي6” G6 المرتقب ضيقة جداً، إذ قالت شركة “إل جي ديسبلاي” أن الشاشة الجديدة تتطلب حوافاً أصغر بنسبة 10% من الجانبين، وأصغر بنسبة 20% من الأعلى.

وتقول “إل جي ديسبلاي” إن الشاشة الجديدة حُسنت لتستهلك طاقة أقل بنسبة 30%، كما حسنت نفاذية الضوء بنسبة 10%، مما يجعلها أفضل للرؤية الخارجية.

ويُنتظر أن تعلن شركة إل جي عن هاتفها الذكي “جي 6” خلال المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة MWC 2017 بمدينة برشلونة الإسبانية أواخر فبراير (شباط) المقبل.

وحسب ما أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية ، فإن إل جي تعتزم طرح هاتفها يوم 10 مارس (آذار) 2017، وذلك بغية مسابقة مواطنتها سامسونغ التي تعتزم طرح هاتفها الذكي غالاكسي إس8 في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) القادمين.

عكس السير