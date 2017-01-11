إنريكي ينتقد بشدة تصريحات بيكيه

نأى المدير الفني لبرشلونة الإسباني، #لويس_إنريكي، بنفسه عن الانتقادات التي وجهها لاعبه #جيرارد_بيكيه للقرارات التحكيمية، التي تتخذ ضد النادي الكاتالوني، مشيراً إلى أن البكاء والشكوى أمر سهل.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي عقده امس الثلاثاء: “حسن تصرف مدرب برشلونة والنادي أمام أي خطأ واضح لا يرقى إليه شك، من السهل البكاء والشكوى”.

ورداً على سؤال عن بيكيه وانتقاداته للحكام، أجاب إنريكي قائلاً: “كل شخص لديه رأيه، تحدثت مع جيرارد عدة مرات، كل شخص يتمتع برشد كاف من أجل الإدلاء برأيه، إنه أمر شخصي وله احترامه، موقف النادي والمدرب واضح”.

واعترف مدرب برشلونة أن الأخطاء التحكيمية تثير غضبه، ولكنه أكد على أهمية الارتقاء فوق هذه الأمور والعمل من أجل تقليل أثار هذه الأخطاء.

ويخوض برشلونة اليوم الأربعاء، مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو، ويتعين على الفريق الكاتالوني تعويض خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1.

وتابع إنريكي: “مباراة العودة في بطولة كأس الملك تعني معاناة اللاعبين والجماهير من توتر كبير، سيكون هناك جمهور كبير، نحن متأخرون في النتيجة ويجب أن ننطلق في الهجوم”.

وفي نهاية المؤتمر أشار لويس إنريكي إلى عزوف لاعبي برشلونة، أمس الإثنين، عن حضور حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاص بجائزة أفضل لاعب في العالم.

واختتم قائلاً: “أحترم هذا القرار من اللاعبين، هناك مباراة مهمة وهم يدينون بالولاء لناديهم، سواء كانت الانتقادات كثيرة أو قليلة فهي جزء من المجال، الذي نعمل فيه”. ( DPA )

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