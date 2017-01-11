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السعودية : مواطن يذبح زوجته ” الأجنبية ” ثم يتصل بالشرطة و يستقبلهم و هو ملطخ بالدماء !

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قالت صحيفة “سبق” السعودية، إن مواطناً سعودياً في مدينة الطائف، قتل زوجته الأجنبية، اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجين يبلغان من العمر 38 عاماً، ولديهما 3 أطفال.

ويحتمل أن الزوج بادر بتنفيذ جريمته بحق زوجته منذُ ساعات الصباح الأولى ، وتركها حتى قرر إبلاغ العمليات الأمنية في حوالي التاسعة صباحاً، حيث ذكر أن بينه وزوجته سوء تفاهم ، طالباً منهم الحضور فوراً.

وأضافت الصحيفة : “بالفعل باشرت دوريات الأمن بالطائف ، وأثناء دخول رجالها المنزل الذي شهد الواقعة ، واجههُم الزوج وهو مُلطخ بالدماء، وقال: قتلت زوجتي، حيث كانَ في حالة غير طبيعية رُبما ناتجة عن أن يكون مريضا نفسيا، وهذا ما ستؤكده التحقيقات، والمتابعات الأمنية ، والإجراءات المُتخذة”.

وتابعت : “كشف رجال الأمن المُباشرون للحالة على الزوجة التي تلطخت بدمائها داخل المنزل ، بعد أن سددَ لها الزوج عدة طعنات ، حيث حاول أولاً نحرها وتبين ذلك من الآثار على رقبتها، ثُمَ سدد لها ثلاث طعنات في اليد ، وطعنتين في الصدر، بخلاف الطعنات الأخرى التي طالت جسدها”.

وختمت : “تم نقل جُثة الزوجة من موقع الجريمة ، وتقرر التحفظ أمنياً على الزوج القاتل وتوقيفه لدى الشرطة ، لحين استكمال إجراءات القضية وفق النظام”.

ولم تذكر الصحيفة جنسية الضحية.

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