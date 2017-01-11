الليرة التركية تهوي 2.5 % أمام الدولار إلى مستوى قياسي جديد

هبطت الليرة التركية 2.5 بالمئة مقابل الدولار يوم الأربعاء إذ أدت أجواء القلق بين المستثمرين بشأن الآفاق السياسية والاقتصادية للبلاد إلى تفاقم خسائر العملة إلى أكثر من تسعة بالمئة منذ بداية العام.

وسجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 3.8950 ليرة للدولار قبل أن تنتعش قليلا إلى 3.8691 ليرة.

كما هبطت إلى مستوى قياسي عند 4.1089 ليرة مقابل اليورو بعد أن أغلقت أمس الثلاثاء عند 3.9971 ليرة.

وكانت الليرة قد فقدت ربع قيمتها تقريبا أمام الدولار منذ محاولة انقلاب فاشلة في يوليو تموز الماضي. (REUTERS)

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