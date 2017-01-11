انفانتينو : حلم كأس العالم بات متاحاً لدول إضافية

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) #جياني_انفانتينو ان “حلم” المشاركة في كأس العالم بات متاحا لعدد اكبر من الدول، وذلك اثر قرار زيادة عدد المنتخبات الى 48 بدءا من مونديال 2026.

وقال انفانتينو للصحافيين “علينا ان نصنع شكل كأس العالم في القرن الحادي والعشرين.. كرة القدم هي أكبر من أوروبا واميركا الجنوبية”.

ورأى ان “عددا اكبر من الدول ستتاح له فرصة الحلم” مع الصيغة الجديدة.

وأقر مجلس الاتحاد (التسمية الجديدة للجنة التنفيذية) المنعقد في مدينة زوريخ السويسرية، “بالاجماع” اقتراح انفانتينو زيادة عدد المنتخبات من 32 حاليا الى 48 موزعة على 16 مجموعة من ثلاث منتخبات، على ان يبدأ تنفيذه اعتبارا من كأس العالم 2026.

ودفع انفانتينو بشكل كبير خلال الفترة الماضية باتجاه الاقتراح، مشددا على انه سيؤدي الى زيادة الاهتمام العالمي باللعبة، واتاحة الفرصة بالمشاركة لمنتخبات لا تنال هذه الامكانية بشكل دوري.

وجدد انفانتينو موقفه، قائلا ان الصيغة الجديدة “توفر الكثير من الفوائد، من دون اي سلبيات”.

وتقوم الصيغة على خوض دور اول بنظام المجموعات، على ان يتأهل اول وثاني كل مجموعة (اي ما مجموعه 32 منتخبا)، مباشرة الى الادوار الاقصائية، بدلا من الصيغة الراهنة القائمة على خوض 32 منتخبا الدور الاول موزعة على ثماني مجموعات.

واعتبر انه بموجب الاقتراح الجديد، فان “كل مباراة ستكون فاصلة”.

الا ان الاتحاد الدولي لم يتخذ بعد قرارا بشأن توزيع المقاعد الاضافية على الاتحادات القارية. وشدد انفانتينو في هذا السياق على ان “الجميع سيحصل على المزيد”، من دون تقديم تفاصيل. ( AFP )

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