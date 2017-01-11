بالفيديو .. أسترالي يصطاد ” سمكة قرش ” ضخمة بصنارته

أظهر تسجيل مصور نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة قيام صياد أسترالي باصطياد سمكة قرش كبيرة باستخدام صنارته بعد معركة دامت أكثر من نصف ساعة.

ونجح كيرت أكينفيلز (33 عاماً) بالفوز بصيد سمين بعد جهد مضنٍ بذله للحصول على سمكة قرش ضخمة يتجاوز طولها 3 أمتار.

ووفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، قال السيد أكينفيلز معلقاً على ما حدث: ” كانت سمكة ضخمة بالفعل، لم أتوقع أن أتمكن من السيطرة عليها ولكني نجحت في ذلك وأنا سعيد جداً بما حصلت عليه”

وأضاف: “سبق لي وأن اصطدت العديد من أسماك قرش، ولكن حجم هذه السمكة أكبر بكثير من الأسماك التي قمت باصطيادها في الماضي”.

يذكر بأن عملية الصيد النادرة هذه وقعت بالقرب من منبع نهر بريزبين في أستراليا، وأن السيد أكينفيليز أجرى بعض القياسات للسمكة قبل أن يطلقها إلى المياه ثانية بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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