بالفيديو .. حسناء أسترالية تهاجم زبونين بـ ” الفأس ” داخل متجر

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على امرأة هاجمت اثنين من الزبائن بوحشية بواسطة فأس داخل أحد المتاجر، دون معرفة الدافع وراء ذلك.

وفي مقطع الفيديو الذي صورته كاميرات المراقبة من داخل متجر في #سيدني، تظهر امرأة شقراء ترتدي سترة سوداء وسروالاً قصيراً، وهي تنتظر الخروج من المتجر، قبل أن تهاجم رجلاً كان ينتظر دوره على صندوق الدفع، وتضربه بفأس كان في يدها ليسقط على الأرض.

ولم تكتف المرأة بذلك، بل انهالت بالفأس على زبونة أخرى كانت في طريقها للخروج من المتجر، ووجهت لها ضربة أسقطتها أرضاً، قبل أن تعاجلها بضربة أخرى، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، الحادثة وقعت حوالي الساعة 2:20 من صباح يوم السبت الماضي، وحاول أحد المارة مطاردة المرأة، قبل أن تبدأ بالتلويح بالفأس مرة أخرى.

وفي وقت لاحق وجهت الشرطة تهمة الاعتداء الجسدي والتسبب بأذى كبير لإيفي أماتي (24 عاماً)، والتي عُثر عليها مستلقية في الساحة الأمامية لأحد المنازل، كما عثرت الشرطة على الفأس الذي استخدمته بالاعتداء في نفس المنطقة.

وبعد اعتقال إيفي نُقلت إلى المستشفى لتقييم حالتها العقلية والنفسية قبل إيداعها السجن، في حين تم نقل الضحيتين وهما في حالة خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتشير التقارير إلى أن إيفي حقنت نفسها بكميات كبيرة من الهرمونات التي يستخدمها الراغبون بإجراء عمليات تحول جنسي.

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