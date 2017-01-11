بنغلادش : شفاء ” الرجل الشجرة ” بعد 16 عملية جراحية

أجرى الأطباء في بنغلادش سلسلة عمليات جراحية ناجحة لعلاج رجل يعاني من حالة مرضية نادرة جعلته يحمل لقب “الرجل الشجرة” بسبب مظهر يديه وقدميه، حيث تشبه جذوع الأشجار.

وكان أبول باجندار تصدر عناوين الأخبار، بعد أن انتشرت صوره على وسائل الإعلام، وقد انتفخت يداه وقدماه بشكل غريب، نتيجة ظهور عدد كبير من الثآليل الضخمة. ويقول الأطباء إن هذه الثآليل من المرجح أن لا تنمو مرة أخرى، ليكون أبول أول مريض يشفى من هذه الحالة الغريبة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

وبعد 16 عملية جراحية، أصبح بإمكان أبول أن يعانق ابنته ويحتضنها للمرة الأولى، ويقول في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية “لم أكن أعتقد أنني سأكون قادراً على احتضان أطفالي بين يدي، لكني أشعر أفضل بكثير الآن، وأستطيع أن أضع ابنتي في حضني وأداعبها”.

وحصل أبول على علاج مجاني في المستشفى بعد تسليط الضوء على حالته الفريدة، ويقول الأطباء إن شفاءه يعتبر نقطة تحول في تاريخ الطب، وهو بحاجة إلى عملتين جراحيتين بسيطتين حتى يشفى بشكل كامل.

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