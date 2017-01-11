بيريز : كيلور نافاس فخر لريال مدريد

أعرب رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز عن رضاه بجائزة وكالة الأنباء الإسبانية (إفي) لأفضل لاعب إيبروأمريكي في 2016، وأكد أنه فخر للنادي “الملكي” أن يكون الحارس الكوستاريكي ضمن صفوفه.

كان بيريز بصحبة نافاس في الحفل الذي تسلم فيه الجائزة تتتويجاً لجهوده في الموسم الذي فاز فيه مع فريقه بدوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم وكأس السوبر الأوربي ومونديال الأندية.

وقال رئيس النادي “الملكي” إنه “فخر لنادي ريال مدريد أن يحرس مرماه كيلور نافاس، وتكريم وكالة إفي له يأتي تتويجاً لموسم رائع”.

وكان الحارس تلقى الجائزة من يد رئيس الوكالة، خوسيه أنطونيو فيرا، في حفل أقيم بمركز المؤتمرات في مقر إفي بمدريد، وحضرته السيدة الأولى لكوستاريكا مرسيدس بينياس، والسفيرة دوريس أوستيرلوج، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ومدير العلاقات المؤسسية بالنادي “الملكي”، إيميلو بوتراغينيو، وبحضور زوجته أندرياس سالاس. ( EFE )

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