تراجع كبير في مبيعات السيارات الجديدة في هولندا

أصبح المواطنون في هولندا يقبلون بشكل متزايد على شراء السيارات المستعملة إذا ما رغبوا في استبدال سياراتهم، هذا ما أفادت به الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء.

وجاء في الإحصاءات ، كما نقل موقع “دتش نيوز” الإخباري الهولندي، أن مبيعات السيارات المستعملة فاق نظيرتها الجديدة بخمس مرات خلال عام 2016 ، فقد تم تسجيل 383 ألف سيارة جديدة في هولندا العام الماضي وهو أقل معدل تصل له في 20 عاما، مقابل مليوني سيارة مستعملة تقريبا في نفس العام بزيادة 5 % عن عام 2015 .

كما تراجعت مبيعات السيارات الهجين/التي تستخدم البنزين والكهرباء معا/ لتصل إلى نسبة 46 % أي 30 ألف سيارة فيما تم إلغاء الحوافز المالية في يناير العام الماضي، وعلى الرغم من ذلك فقد تم تطبيق حزمة حوافز جديدة ، مما أدى إلى زيادة مبيعات السيارات الهجين في الربع الأخير من العام المنصرم.

وتعتمد السيارة الهجين على نظام حركي مؤلف من نوعين مختلفين لتخزين الطاقة وتحويلها إلى حركة حيث يتم استخدام محرك كهربائي إلى جانب محرك احتراق داخلي كطريقة لتحويل الطاقة إلى حركة.

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