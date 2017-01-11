تركي ” يحلق ” بطائرة من الثلج بحثاً عن فرصة عمل

سعى مواطن تركي من ولاية هكاري (جنوب شرق)، إلى جذب اهتمام وسائل الإعلام المحلية، من خلال تصميم مجسم لطائرة حربية من الثلج، بهدف مطالبة المسؤولين أن يوفروا له فرصة عمل.

وبلغ طول الطائرة الحربية، التي صممها “محمد شريف قره خان”، من سكان منطقة “يوكسك أوفا” بولاية هكاري، 10 أمتار.

واستخدم قره خان، في تصميم الطائرة بحديقة منزله، الطلاء، ومجرفة الجص، ومجرفة الثلج، وسكين، ووعاء بلاستيكي شفاف، ومواد معدنية.

ولقيت فكرة قره خان، التي استغرق تنفيذها 20 يومًا، اهتمام المواطنين، ووسائل الإعلام المحلية.

قره خان قال للأناضول، اليوم الثلاثاء، إنه “عمل من أجل تصميم مجسم الطائرات الحربية في درجات حرارة بلغت 15-16 درجة تحت الصفر”.

وأضاف، “أردت أن أعبر بطريقة فنية عن حاجتي إلى عمل. أردت أن يسمع صوتي المسؤولون مثل قائمقام المنطقة، رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية”. (ANADOLU)

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