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تصميم شاحن ذكي يذكرك بموعد شحن هاتفك

‏1 ساعة مضت تكنولوجيا و علوم تعليق واحد

صممت شركة “غريفن تكنولوجي” الأمريكية شاحناً ذكياً يرسل رسالة تنبيهية إلى المستخدم عبر هاتفه الذكي أو جهازه اللوحي بضرورة شحن جهازه، حين تشارف بطاريته على النفاد.

ووفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، يتصل الشاحن بالهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي عن طريق تطبيق خاص مجاني وتقنية البلوتوث، لمراقبة مستوى البطارية في الجهاز، وعند اقتراب موعد نفاد البطارية، يتلقى المستخدم رسالة تنبهه بضرورة شحن جهازه.

ويتوفر هذا الشاحن بنسختين مختلفتين هما “باور بلوك بيكون” و”باور غولت بيكون” بسعر 30 دولار أمريكي، أحدهما مخصص للسيارات والآخر قياسي يتم توصيله بالكهرباء، وهذه النسخة مزودة بمنفذين “يو إس بي”، بحسب موقع “غيزمودو” المعني بالأخبار التقنية.

عكس السير

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تعليق واحد

  1. النار السورية
    يناير 11, 2017 , 1:51 م في 1:51 م

    ليش الهاتف مابيعطي تحذير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اخترعولنا شغلات مفيدة

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