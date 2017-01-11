رابطة الأندية الأوروبية ترفض زيادة عدد منتخبات كأس العالم

أعربت رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل فرق “القارة العجوز” عن معارضتها لقرار اتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم (#فيفا) بالموافقة على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة #كأس_العالم من 32 إلى 48 منتخباً، بدءاً من نسخة 2026.

وبموجب المقترح الذي وافق عليه أعضاء مجلس فيفا امس الثلاثاء بالإجماع، ستضم بطولات كأس العالم اعتباراً من العام المشار إليه 16 مجموعة، تشمل كل منها 3 منتخبات يتأهل منها اثنان إلى المرحلة اللاحقة، واعتباراً من دور الـ32 سيتم تطبيق نظام خروج الخاسر.

وذكرت رابطة الأندية الأوروبية في بيان: “لا ندرك فوائد تغيير النظام الحالي بمشاركة 32 منتخباً، الذي تم التوافق عليه باعتباره الصيغة المثالية من جميع الوجهات”.

كما أبدت الرابطة أسفها لأن المقترح جرت الموافقة عليه في مناخ من “الضغط السياسي الكبير”، ومن ثم فإن الأسباب التي دفعت لهذا التغيير، وفقا لرأيها، كانت بالأساس سياسية، بدلاً من الاستجابة للمعايير الرياضية.

وانتقدت رابطة الأندية الأوروبية أيضاً الصيغ والتوقيتات التي اتخذ فيها فيفا القرار، معتبرة أن “قرارا بمثل هذه الأهمية كان يتطلب المزيد من المشاركة من الأطراف المعنية التي ستشهد تأثير هذا التغيير”.

كما اعتبرت أن “التعجل الذي اتخذ به قرار بهذه الأهمية محل شك، إذا مازالت هناك تسعة أعوام أمام إقامة مونديال 2026”.

وأضاف البيان أن “رابطة الأندية الأوروبية ستدرس بكل التفاصيل تداعيات النظام الجديد، خلال الاجتماع المقبل لمجلسها الإداري المقرر عقده أواخر يناير (كانون الثاني) الجاري”. ( EFE )

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