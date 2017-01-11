روسيا تنفي ادعاءات امتلاكها ” معلومات محرجة ” عن ترامب

نفى الكرملين الروسي، اليوم الأربعاء، ادعاءات الاستخبارات الأمريكية حول امتلاك موسكو معلومات مُحرجة عن الحياة الشخصية والمالية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، خلال تصريح للصحفيين، إن الادعاءات المذكورة انتشرت بهدف زعزعة العلاقات الروسية الأمريكية.

واعتبر بيسكوف أن الادارة الأمريكية المنتهية ولايتها مصابة بهستيريا ترك العلاقات بين البلدين في حالة سيئة عقب مغادرتها البيت الأبيض بعد أيام.

وأوضح المتحدث الروسي: “التصريحات المذكورة لا تعكس الحقيقة، والكرملين لا تملك أي معلومات محرجة تخصّ ترامب”.

ومؤخرًا، قدمت وحدات من الاستخبارات الأمريكية تقريرًا للرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما ولترامب نفسه، يتضمن ادعاءات حول امتلاك روسيا معلومات محرجة عن حياة الأخير الشخصية والمالية.

كما تضمن التقرير ادعاءات حول مساعدة روسيا لترامب بشكل غير مباشر للفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ووجود اتصالات مباشرة بين ترامب ومسؤولين روس حتى الوقت الراهن.

وفي معرض تعليقه على الأمر عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع “تويتر”، قال ترامب إن المعلومات المتعلقة بشخصه في التقرير لا أصل لها، واعتبرها “أخبارًا كاذبة” و”مطاردة أشباح”. (ANADOLU)

عكس السير