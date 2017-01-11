ريال مدريد يعير جوهرته النروجية إلى نادٍ هولندي !

أتم نادي هيرينفين الهولندي عملية الحصول على موهبة #ريال_مدريد الإسباني مارتين أوديغارد في صفقة لم يتم الكشف عن أي من تفاصيلها.

وأعلن النادي الهولندي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن تعاقده مع النجم النروجي الموهوب أوديغارد مؤكداً أنه سوف يقدم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام المختلفة.

ولم يذكر الناديان الهولندي والإسباني أي تفاصيل بشأن صفقة رحيل أوديغارد إلى هيرنفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فيما تشير أغلب التقارير الصحفية إلى أن اللاعب رحل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان أوديغارد قريباً للغاية من الانضمام إلى صفوف رين الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب بعض التفاصيل الصغيرة من بينها رغبة النادي الملكي إجبار النادي الفرنسي على إشراك اللاعب في عدد معين من المباريات.

ولم ينجح أوديغارد منذ وصوله إلى نادي العاصمة الإسبانية في إيجاد مكانه له وسط النجوم الكبار واكتفى باللعب ضمن صفوف الفريق الرديف الذي ينشط في الدرجة الثالثة بالدوري الإسباني.

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