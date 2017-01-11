” سامسونغ ” ستطرح كمية محدودة من ” غالاكسي إس 8 ” قبل إطلاقه الرسمي

تدرس شركة #سامسونغ الكورية الجنوبية إمكانية طرحها لكمية محدودة من جهاز هاتفها الرائد القادم الذي طال انتظاره المسمى “غالاكسي إس 8” قبيل إطلاقه بشكل رسمي، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته صحيفة الأعمال الكورية المستثمر، نقلاً عن مصادر ضمن الصناعة لم تعلن عنها.

ويرجح المصدر الذي اعتمد عليه التقرير إمكانية أن تبدأ الشركة الكورية الجنوبية عملية الشحن في وقت مبكر من شهر فبراير (شباط) أو مارس (آذار)، وأن هناك إمكانية لعرض أجهزة “غالاكسي إس 8” قبل شهر أو شهرين من الموعد الفعلي للطرح.

وتعاكس معلومات هذا التقرير الشائعات الصادرة سابقاً والتي تشير إلى إمكانية الكشف لأول مرة عن هاتف “غالاكسي إس 8″ خلال المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 المزمع عقده في شهر فبراير(شباط) المقبل، كما انه يعاكس الاخبار التي انتشرت مؤخراً والتي تفيد بإمكانية تأجله طرح الهاتف حتى منتصف شهر أبريل (نيسان).

ووفقاً للصحيفة فإن سامسونغ لديها أهداف كبيرة فيما يخص جهازها الرائد الجديد، حيث تطمح إلى إمكانية شحن عدد أكبر بكثير من الهاتف الجديد مقارنةً بالسنوات السابقة.

وبحسب شبكة ” 24 ” الإماراتية ، رغم عدم ذكر عدد معين إلا ان الشركة المصنعة تطمح لشحن كمية تفوق الـ45 مليون هاتف إس 5 وإس 6 لكل منهما التي تمكنت من شحنهم سابقاً وكمية تفوق الـ 48 مليون هاتف إس 7 التي تم شحنها حتى الآن.

ويشير المصدر إلى أن تأجل موعد طرح الهاتف إلى منتصف شهر أبريل (نيسان) المقبل قد يسمح لشركة سامسونغ بوضع أهداف أكثر طموحاً من ذي قبل وذلك للتعويض عن الخسائر الناجمة عن هاتف غالاكسي نوت 7.

وبحسب المعلومات فإن هاتف “غالاكسي إس 8 قد يأتي بالعديد من المميزات مثل شاشة عرض ذات حواف جانبية مزدوجة ومساعد صوتي مطور إلى جانب إمكانية توصيل الهاتف إلى شاشة عرض للحصول على تجربة تشبه كمبيوترات سطح المكتب.

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