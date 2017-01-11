سمولينغ : مانشستر يونايتد ينافس على كافة البطولات

يرى نجم #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، كريس سمولينغ، أن فريقه قادر على المنافسة في كل البطولات، التي يخوضها هذا الموسم تحت قيادة المدرب البرتغالي #جوزيه_مورينيو.

وعاد فريق “الشياطين الحمر” إلى نغمة الانتصارات خلال فترة أعياد الميلاد، وبدأ سلسلة انتصاراته بالتغلب على توتنهام في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في الدوري الإنكليزي، وهو ما قاده بعد ذلك إلى تحقيق الفوز في 6 مباريات متتالية في المسابقة ذاتها.

يذكر أن مانشستر يونايتد يخوض غمار منافسات بطولتين أخريين وهما بطولة كأس الاتحاد، التي تغلب فيها، السبت الماضي، على ضيفه ريدنغ 4-0، وبطولة الدوري الأوروبي، التي عبر خلالها عقبة زوريا الأوكراني في دور المجموعات بهدفين نظيفين في مباراة العودة.

وأوضح سمولينغ أنه “لا يجد ما يحول بين فريقه و بين المنافسة في أربع بطولات دفعة واحدة، في ظل ارتفاع معدلات الثقة داخل الفريق”.

وأضاف لاعب يونايتد: “العبء يقع علينا في إثبات أننا قادرون على المنافسة في كل هذه المسابقات”. ( DPA )

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