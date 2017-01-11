” سوني ” ستنتج شاشات أكثر نحافة بتقنية ” أوليد “

أعلنت شركة #سوني أنها ستعتمد مستقبلا على تقنية “أوليد” بدلا من تقنية “إل سي دي”، لإنتاج شاشات تلفزيون أكثر نحافة.

وتمتاز الأجهزة المعتمدة على تقنية “أوليد” بتصميمها النحيف، لأن لا تحتاج إلى إضاءة الخلفية بخلاف أجهزة تلفزيون “إل سي دي”، بالإضافة إلى أنه سيتم بمساعدة تقنية حديثة استخراج الصوت من شاشة العرض بشكل مباشر.

وأشارت الشركة اليابانية إلى أن التقنية الجديدة تظهر أولا في سلسلة A1 من تلفزيون برافيا. ويقدم هذا التلفاز صورة واضحة وبألوان حقيقية بفضل دقة الوضوح الفائقة “4 كيه” وعرض الصور ذات المدى الديناميكي العالي HDR، والتي تمتاز بالتباين الفائق. ( DPA )

عكس السير