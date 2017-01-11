صحيفة بريطانية تكشف عن هدف أمريكا الذي لم يتحقق من عملية الإنزال التي قامت بها في دير الزور

ذكرت صحيفة “ذا تايمز″ البريطانية، الأربعاء، أن عملية الإنزال التي نفذها “التحالف الدولي”، الأحد الماضي، في دير الزور شرقي سوريا كانت تستهدف “إلقاء القبض على زعيم تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي حيًا”.

ونقلت قناة “A B C” الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم تسمه، قوله إن “رجال القوات الخاصة الأمريكيين (الكوماندوز)، الذين نفذوا العملية، تمكنوا من قتل قيادي كبير في التنظيم، هو (أبو أنس العراقي)”، واصفًا إياه بأنه كان “أميرًا رفيع المستوى لداعش”.

وأضاف المسؤول، المعني بجهود محاربة “الإرهاب”- وفق القناة – أن “القيادي لقي مصرعه يوم الأحد الماضي، عندما بدأت المروحيات الأمريكية ملاحقة حافلة كانت تتحرك خارج مدينة دير الزور، إلا أن ركاب الحافلة أطلقوا النار على المروحيات، وفي نهاية المطاف، قتلوا جميعًا بنيرانها”.

وأضاف أن “(الكوماندوز) من (قوة الاستهداف الاستطلاعية) كانوا يبحثون عن وثائق، ووسائط رقمية ذات قيمة في مواقع للتنظيم الارهابي في ريف دير الزور”.

كما نفى وقوع إصابات في صفوف المشاركين في العملية.

وبحسب القناة، تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن “أبو أنس العراقي”، معني بالشؤون المالية، وعضو في “مجلس الشورى” بالتنظيم، وسبق أن أعلنت أنباء خاطئة عن مقتله قبل سنتين.

وتفيد المعلومات أن “العراقي” كان “مشرفًا على صندوق (داعش) الحربي، وعلى جمع العائدات المالية عن طريق الابتزاز والخطف بغية طلب الفدية، وفرض الضرائب، وبيع النفط والغاز، وتهريب البضائع″.(ANADOLU)

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