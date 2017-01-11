” عبث صبياني ” .. خلفان ينتقد ” تحرش ” إيران ببوارج أمريكية في مضيق هرمز

انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، قام قطع بحرية إيرانية بـ”التحرش” بسفينة أمريكية في مضيق هرمز، الأحد، منقدا سياسة إيران في المنطقة.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على الصفحة الرسمية لخلفان بتويتر، حيث قال: “تحرش القوات الإيرانية بالبوارج الأمريكية في مضيق هرمز عبث صبياني ملالوي!! المياه الدولية مياه دولية لا يحق لطرف أن يتحكم فيها.”

وتابع خلفان قائلا: “متى يعقل هؤلاء المصرقعون.. العالم يتجه للخير والملالي يتجهون للشر.. خسر الشعب الإيراني وعانى معاناة كبيرة من أصحاب العمائم.. كان الإنسان يتمنى أن تكون إيران دولة إيجابية في تعاملها مع المجتمع الدولي لكن للأسف هؤلاء المعممون أفسدوا العلاقات مع العالم.. الشعب الإيراني متذمر من تسلط العمائم.”

عكس السير