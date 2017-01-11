غوارديولا يكشف عن خططه في سوق الانتقالات الشتوية

عبر مدرب #مانشستر_سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن سعادته بتحسن الأداء الدفاعي لفريقه المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يؤمن بضرورة بذل الكثير من الجهد خلال النصف الثاني من الموسم.

ووفقا لغوارديولا، فإن أفضل وسيلة لسيتي للدفاع هي الاستحواذ على الكرة خلال المباراة، كما أكد المدرب الإسباني أن فريقه قلص نسبياً عدد الفرص التي تتاح للمنافس.

وقال المدرب الإسباني لوسائل إعلام بريطانية: “أحياناً تقول إنك تحسنت لكنك تستقبل أربعة أهداف في اليوم التالي.. من وجهة نظري أعتقد أننا استقبلنا الكثير من الأهداف لكننا تركنا للمنافسين القليل من الفرص.. أنا سعيد بذلك لكن أمامنا الكثير من العمل”.

ومنذ خسارته 4-2 أمام ليستر سيتي بالدوري الإنكليزي في سبتمبر (أيلول) الماضي، استقبل مرمى سيتي 3 أهداف فقط في 6 مباريات.

وتابع غوارديولا: “الوسيلة الوحيدة للنجاح هذا العام هي امتلاك الكرة بشكل أكبر.. هذا ليس سهلاً هنا لكن يجب أن نؤكد أنها الطريقة الوحيدة”.

ودون تأكيد تقارير تتعلق بضم هولغر بادشتوبر لاعبه السابق في بايرن ميونخ، أقر غوارديولا (45 عاماً) بأنه يتطلع لتدعيم خط الدفاع في يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال المدرب الإسباني: “إذا احتجنا لشيء.. ربما يكون في الدفاع، ندرس إمكانية ضم مدافع، أعرف هولغر وهو لاعب وشخص رائع لكنه ينتمي لبايرن ميونخ ويجب في البداية أن نتحدث معهم ومعه”.

ويقضي غوارديولا موسمه الأول مع سيتي ويحتل فريقه المركز الرابع برصيد 42 نقطة من 20 مباراة، بفارق 7 نقاط خلف تشيلسي المتصدر. ( reuters )

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