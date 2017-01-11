فتاة تكتشف عشرات الشبيهات لها عبر موقع ” تويتر “

يقول المثل الشائع “يخلق من الشبه أربعين” وهذا المثل ينطبق تماماً على فتاة التقت بشبيهتها عن طريق الصدفة في أحد المراكز التجارية منذ عدة أشهر، وقامت بنشر صورتها مع شبيهتها في تغريدة على موقع #تويتر.

وبحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، التقطت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً صورة مع شبيهتها في مركز تجاري وقامت بنشرها على موقع تويتر وعلقت عليها قائلة: ” لقد عثرت على شبيهة لي في مركز للتسوق قبل قليل”.

ولقيت الصورة رواجاً واسعاً وحصلت على عدد مشاهدات كبير، وبلغ عدد الإعجابات 37000 إعجاب بعد نشرها على موقع تويتر الإلكتروني.

وبحسب ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية، فقد نشرت في الأسبوع الماضي الكثير من الصور التي تظهر شبيهات للفتاة على تويتر ، وقام أحد الأشخاص بجمع صور الشبيهات ونشرها على الموقع.

عكس السير