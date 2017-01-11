كونتي يلمح لرحيل جون تيري عن تشيلسي الصيف القادم

ألمح المدرب الإيطالي #أنطونيو_كونتي، المدير الفني لنادي #تشيلسي الإنكليزي، لرحيل قائد الفريق، جون تيري، عند نهاية الموسم الجاري (2016-2017) والذي يتزامن مع نهاية عقده مع النادي اللندني.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، قال كونتي في تصريحات صحفية، معلقاً عن مستقبل جون تيري: “نحن الآن في شهر يناير، وثانياً هذه الأمور يجب أن تناقش مع إدارة النادي، أنا راض تماماً عن تيري، فقد أظهر لي أنه مسؤولاً بحق، سواء عندما كنت أعتمد عليه أو لا”.

وأضاف المدرب الإيطالي ممتدحاً تيري: “إنه يساعدني كثيراً في غرف الملابس، ويثبت يوماً تلو الآخر أنه لاعب عظيم و أنّه أيضاً شخص عظيم”.

وكانت الصحافة البريطانية، قد تحدثت في الفترة الأخيرة، أنّ المدافع الدولي الإنكليزي السابق تيري هنري، البالغ من العمر 35 عاماً، قد يرحل في الصيف القادم نحو الدوري الأمريكي أو الصيني، حيث تلقى عدة عروض من أندية البلدين.

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