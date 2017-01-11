” لينكس ” تطلق نظاماً لشبكة لاسلكية مثالية

كشفت شركة لينكسيس عن نظام Velep الجديد لتوزيع شبكة WLAN اللاسلكية، والذي يهدف إلى توفير تغطية أفضل للشبكة اللاسلكية عن طريق عدة قواعد لاسلكية بدلاً من جهاز راوتر واحد.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن النظام Velep الجديد يشتمل على ثلاث وحدات لاسلكية، علاوة على أنه يمكن أن يكون مزوداً بما يصل إلى ثلاث قواعد لاسلكية ، وتعمل وحدتان لاسلكيتان على إنشاء الاتصال بين الأجهزة الطرفية مثل أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية، وتعمل الوحدة اللاسلكية الثالثة على إنشاء الاتصال بين القواعد اللاسلكية بعضها البعض.

وأكدت شركة لينكسيس أن نظام توزيع شبكة WLAN اللاسلكية يعمل على توفير اتصال لاسلكي قوي بين الأجهزة على الدوام، علاوة على أنه يساعد على تجنب مشكلات الاتصال بالإنترنت، والتي تظهر عند استعمال أنظمة الراوتر البسيطة مع زيادة المسافة بينها وبين الأجهزة الطرفية المتصلة بها.

وبفضل الاتصال اللاسلكي الخاص بين القواعد اللاسلكية تختفي مشكلة شائعة مع أجهزة الراوتر الحالية، فإذا قام المستخدم باستعمال مكرر الإشارة اللاسلكية لزيادة مدى تغطية الشبكة المنزلية، فإنه يتم توجيه البيانات في نفس نطاق التردد، وبالتالي ينخفض معدل البيانات.

ومن المقرر طرح نظام لينكسيس الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من 15 يناير (كانون الثاني) الجاري. ( DPA )

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