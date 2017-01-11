مسؤول كردي : لم يتم دعوة وحدات الحماية الكردية إلى محادثات الأستانة

قال مسؤول من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي يوم الثلاثاء إن وحدات حماية الشعب الكردية وذراعها السياسية حزب الوحدة الديمقراطي لن يتم دعوتهما إلى محادثات السلام المقرر عقدها في.

وقال خالد عيسى عضو حزب الوحدة الديمقراطي “لم توجه إلينا الدعوة. هذا أكيد… لا الحزب ولا التشكيل العسكري سيحضر”.

وقال عيسى “ما قيل لنا إنه لن يكون هناك سوى عدد محدود من الجماعات المسلحة وليس الجماعات السياسية” مضيفا أنه من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل في سوريا سيتعين في لحظة ما دعوة الأكراد إلى طاولة المفاوضات. (REUTERS)

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