مقتل 5 دبلوماسين إماراتيين في هجوم قندهار

أعلنت الإمارات اليوم الأربعاء، مقتل 5 من دبلوماسييها في الهجوم “الإرهابي” الذي استهدف مساء أمس، دار الضيافة لوالي قندهار، جنوبي أفغانستان، ونجم عنه أيضا إصابة سفير الإمارات لدى كابل.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية، أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “ينعى ببالغ الحزن والأسى نخبة من أبناء الوطن الأبرار، وفد الدولة المكون من الشهداء، محمد علي زينل البستكي، وعبدالله محمد عيسى عبيد الكعبي، وأحمد راشد سالم علي المزروعي، وأحمد عبدالرحمن أحمد كليب الطنيجي، وعبدالحميد سلطان عبدالله إبراهيم الحمادي”.

وأشار بيان النعي، أن القتلى “قضوا نحبهم مساء أمس الثلاثاء، نتيجة التفجير الإرهابي الذي وقع في مقر محافظ قندهار في أفغانستان”.

وبيّن أنهم كانوا “مكلفين بتنفيذ المشاريع الإنسانية والتعليمية والتنموية (الإماراتية ) في جمهورية أفغانستان”.

وأمر آل نهيان في بيان لوزارة شؤون الرئاسة، بتنكيس الأعلام في جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية في جميع أرجاء الدولة، “لمدة ثلاثة أيام تكريما للشهداء”.

ومساء أمس، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إصابة سفيرها لدى أفغانستان جمعة محمد عبدالله الكعبي، وعدد من الدبلوماسيين الإماراتيين الذين كانوا برفقته في “اعتداء إرهابي آثم على دار الضيافة لوالي قندهار”.

وأعلنت تشكيل “غرفة عمليات خاصة بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية بالدولة والحكومة الأفغانية”، لمتابعة تطورات الاعتداء، وفق البيان الذي لم يحدد عدد الدبلوماسيين الذين أصيبوا، ولا حجم إصابة السفير ومن معه.

وكشفت الخارجية، أن سفيرها كان يزور قندهار “في مهمة إنسانية ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعب الأفغاني”.

فيما قال “صميم خبلفاك” المتحدث باسم ولاية قندهار، أمس، إن الهجوم وقع أثناء عقد اجتماع بين الوالي “هومايون عزيزي”، والسفير الإماراتي لدى كابول، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى. (ANADOLU)

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