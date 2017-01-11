ميل غيبسون : أفضل ” إطلاق الريح ” على التغريد بمواقع التواصل !

يبدو أن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي لا يروق للممثل الأمريكي الشهير ميل غيبسون.

فقد ذكر غيبسون (61 عاماً) في تصريحات لمجلة “بلاي بوي” الأمريكية: “لا أستطيع التعامل مع فيس بوك و تويتر وهذه الأشياء. أبنائي يفعلون ذلك، لكن أنا لا” ، وأضاف غيبسون: “فلسفتي هي: أنا لا أغرد، لكن أفضل إطلاق الريح”.

وفي الوقت نفسه، ذكر غيبسون أنه يفتقد “الطاقة الشبابية” التي كان يتمتع بها في الماضي، مضيفاً أنه صار عرضة للإصابات بصورة أسهل مما مضى حتى رغم استمراره في ممارسة تمارين اللياقة البدنية، وقال: “لم أعد أقود دراجة هارلي البخارية، لأن ردود أفعالي لم تعد كما كانت عليه في الماضي”.

وفي المقابل، يرى غيبسون بعض الإيجابيات في شيخوخته، حيث قال: “أرى أنني أصبحت إنسان أفضل. أنا أكثر نضجاً… بوجه عام أرى الأمر على هذا النحو: أن أكون في بداية الستينيات أفضل من السبعينيات”.

وعقب فترة انقطاع عن الإخراج دامت عشرة أعوام، يروج غيبسون حالياً لفيلمه الجديد “هاكسو ريدج”، والذي يدور حول السيرة الذاتية لمحارب أمريكي في الحرب العالمية الثانية يدعى ديسموند دوس. ( DPA )

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