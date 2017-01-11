هاتف ” آي فون 8 ” سيأتي مصنوعاً من ” الستانلس ستيل “

ذكر المحلل مينغ تشي كو من شركة “كي جي آي سيكيورتيز” ضمن توقعاته بمواصفات الجيل المقبل من هواتف #أبل الذكية، أن هاتف “آي فون 8″ سيأتي مصنوعاً من مادة ستانليس ستيل.

وقال المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة حول منتجات أبل إنه يتوقع أن الشركة الأمريكية ستعود إلى مادة ستانليس ستيل في صناعة إطارات هواتفها الذكية، بعد إطلاقها 10 إصدارات من آي فون من دون مادة ستانليس ستيل.

وبحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن موقع ديغتايمز، فإن أبل تتطلع إلى شركة جابيل الأمريكية لتصنيع إطارات إصدارات هواتفها التي ستطلق في سبتمبر (أيلول) 2017، من مادة الستانليس ستيل.

يُذكر أن آخر هاتف آي فون صُنعت إطاراته من مادة ستانليس ستيل هو “آي فون 4 إس”، ويُشار إلى أن إطارات ستانليس ستيل في الهواتف الذكية تجعلها أكثر مقاومة للخدوش والصدمات، لكن مقابل تكلفة أعلى مقارنة بإطارات الألومنيوم.

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