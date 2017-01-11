وزارة العدل التركية : 780 من أعضاء داعش في سجون تركيا

وصل عدد المعتقلين في السجون التركية على خلفية تهم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي و ارتكاب جرائم باسم التنظيم إلى 780 شخصا بينهم 350 أجنبيا.

وقالت مصادر في وزارة العدل التركية لمراسل الأناضل أن عدد المحكوم عليهم المدانين بالانتماء إلى داعش وارتكاب جرائم باسمه والمعتقلين في السجون التركية وصل حتى السادس من يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 55 شخصا، بالإضافة إلى 725 محبوسين على ذمة التحقيق في قضايا بنفس التهمة، ليكون العدد الإجمالي 780 شخصا بينهم 350 أجنبيا.

كما أشارت المصادر إلى وجود 73 سجينا في السجون التركية صدرت بحقهم أحكام قضائية نتيجة إدانتهم بالانتماء إلى تنظيم القاعدة، بالإضافة إلى 10 محبوسين على ذمة قضايا تتعلق بنفس التهمة. (ANADOLU)

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