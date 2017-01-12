ألمانيا : الاقتصاد زاد من سرعة نموه في 2016

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني زاد من سرعة نموه عام 2016 وأن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.9 بالمائة وفقا للبيانات الأولية.

وأوضح المكتب اليوم الخميس أن هذه الزيادة في إجمالي الناتج المحلي أكثر من الزيادة القوية نسبيا التي حققها الاقتصاد خلال العامين السابقين وهي 1.7 بالمائة عام 2015 و1.6 بالمائة عام 2014.

وكان خبراء الاقتصاد في ألمانيا ومؤسسات اقتصادية دولية يتوقعون نموا في الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، بنسبة تتراوح بين 1.7بالمائة و1.9بالمائة.

كما أظهرت تحليلات مكتب الإحصاء الاتحادي أن إيرادات دولة ألمانيا الضريبية زادت عام 2016 عن نفقاتها حيث حققت ألمانيا فائضا إجماليا بنسبة 0.6 بالمائة من إجمالي النتاج المحلي على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات خلال العام الماضي مقارنة بـ 0.7 بالمائة و0.3 بالمائة خلال العامين السابقين بعد عجز ولو ضئيل في الموازنة عام 2013.

وكان خبراء اقتصاد يتوقعون فائضا في الموازنة بنحو 0.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2016 رغم النفقات الإضافية الهائلة التي تكبدتها الدولة جراء إيواء مئات الآلاف من اللاجئين وبرامج دمجهم ويبدو أن النمو الاقتصادي غطى هذه الأعباء المالية. (DPA)

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