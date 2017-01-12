ألمانيا تعدم 21 ألف ” حبش ” بسبب إنفلونزا الطيور

قالت السلطات الألمانية يوم الأربعاء إنه يجري إعدام نحو 21 ألفا من الدجاج الرومي (الحبش) بعد اكتشاف حالة إصابة بالسلالة (إتش5إن8) من أنفلونزا الطيور في مزرعة ألمانية أخرى في الوقت الذي ينتشر فيه المرض في أرجاء أوروبا.

وقالت الهيئة الحكومية المحلية في منطقة فيسيل التابعة لولاية نورد راين فستفاليا في غرب البلاد إن هذه السلالة المُعدية اكتشفت في أكثر من 500 طائر بري في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية وإن بؤر انتشار معزولة تكتشف في مزارع على الرغم من تشديد القواعد الصحية وأوامر لوضع الدواجن في أماكن مغلقة بالمناطق التي ترتفع فيها مخاطر الإصابة.

وينتشر المرض في ألمانيا على نطاق أصغر من فرنسا حيث يجري إعدام ما لا يقل عن 800 ألف بطة مع تأكيد حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور في جنوب غرب فرنسا، وتنتشر السلالة (إتش5إن8) -وهي قاتلة للطيور لكن لم يتم اكتشافها بين البشر- في أرجاء أوروبا منذ أواخر العام الماضي مما تسبب في ذبح أعداد كبيرة من طيور المزارع وحجز الدواجن في أماكن مغلقة.

وانتشرت في الأسابيع الماضية أيضا سلالات مختلفة من إنفلونزا الطيور في آسيا مما أدى إلى إعدام ملايين الطيور في كوريا الجنوبية واليابان وظهور بعض الإصابات البشرية في الصين. (DPA)

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