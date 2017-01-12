ألمانيا تقر تمديد مهمتها في العراق و تنشر مزيداً من القوات في مالي

قالت مصادر لرويترز إن مجلس الوزراء الألماني وافق يوم الأربعاء‭ ‬على تمديد أجل مهمة في شمال العراق وعلى نشر مزيد من القوات في مالي.

ويدرب نحو 150 جنديا ألمانيا مقاتلين أكرادا في شمال العراق في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وتتطلب تمديد المهمة موافقة البرلمان الألماني.

كما وافق مجلس الوزراء في ألمانيا على نشر أربع طائرات هليكوبتر مهاجمة وأربع للشحن في مالي إضافة إلى 350 جنديا إضافيا ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وستحل الطائرات محل طائرات الجيش الهولندي في حين سيعمل الجنود الإضافيون في خدمة وصيانة الأسطول.

وبعد النشر سيكون لألمانيا نحو ألف جندي في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة البالغ قوامها 15 ألفا والتي تشرف على اتفاق سلام تم التوصل إليه عام 2015 بين الحكومة والمتمردين.

ويتعين أيضا الحصول على موافقة مجلس النواب الألماني لنشر مزيد من القوات.

وستبقى الطائرات الهليكوبتر المهاجمة وطائرات الشحن في مالي حتى منتصف عام 2018.

وقتل نحو 100 جندي ضمن قوات حفظ السلام في مالي التي نفذت فيها فرنسا عملية عسكرية عام 2013 لصد متشددين إسلاميين استغلوا انتفاضة الطوارق في شمال البلاد. (REUTERS)

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