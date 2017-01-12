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ألمانيا : جانب من تشييع و جنازة الطفل السوري الذي قتل في بريمن ( فيديو )

‏51 دقيقة مضت أخبار ألمانيا اضف تعليق

ألمانيا : جانب من تشييع و جنازة الطفل السوري الذي قتل في بريمن ( فيديو )

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