ألمانيا : طفلة تنصب فخاً لجزائري تحرش بها و تسلمه للشرطة

ألقت الشرطة الألمانية القبض على جزائري (34 عاماً) في محطة قطار “فولفسبورغ” في ولاية سكسونيا السفلى بعد أن استدرجته قاصرة كان قد تحرش بها من قبل.

صحيفة بيلد قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ليزا (اسم حركي – 13 عاماً)، كانت تنتظر صديقاتها في المحطة عندما جاء رجل طويل وأمسك بيدها وقادها لزاوية مظلمة.

وقالت الطفلة : “أغلق فمي وطلب مني بلغة إنكليزية أن أبقى صامتة”، ثم حاول تقبيلها والتحرش بها جنسياً.

وأضافت الصحيفة، أن ليزا قاومت وحررت نفسها، ثم قام الرجل بملاحقتها، لتنجح بالتملص منه بعد أن وعدته باللقاء في المكان ذاته غداً.

وقصت الطفلة ما حدث معها على والديها، ليقوم الأب بإبلاغ الشرطة التي قامت بدورها بنصب فخ للمتهم وذهبت مع ليزا في اليوم التالي، حيث وجدته منتظراً كما تم الاتفاق.

وألقت الشرطة القبض على المحترش، وأشارت إلى أنه جزائري الجنسية.

عكس السير