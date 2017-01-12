ألمانيا : فصل ثلاثة فتيان سوريين من مدرستهم بسبب تحرشهم بزميلات لهم

قالت صحيفة “اس فاو تست” الألمانية المحلية، إن إحدى مدارس مدينة شفيرين في شمالي ألمانيا، شهدت حادثة تحرش جنسي بطالبتين في فناء المدرسة.

وأوضحت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن طالباً سورياً (13 عاماً) وبصحبته اثنين من أصدقائه السوريين (لم تذكر أعمارهم)، قاموا بلمس مؤخرات فتيات في المدرسة.

وبعد شيوع نبأ الحادثة، توجهت الشرطة إلى المدرسة وقامت بالتحقيق مع كل الأطراف المسؤولة، وأحالت الملف لمكتب رعاية الشباب والقاصرين، لاستكمال التحقيق.

وبناء على نتائج التحقيقات، تقرر فصل الطلاب الثلاثة من المدرسة لمدة 4 أسابيع.

وعقدت الشرطة اجتماعاً في المدرسة التي وقعت فيها الحادثة، لمناقشة السلوكيات وكيفية التصرف في حال حدثت حالات مشابهة.

عكس السير