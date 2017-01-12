إعتقال 16 لاجئاً تسللوا داخل شاحنات في هولندا و بلجيكا

اعتقلت الشرطة البلجيكية 12 لاجئاً كانوا يحاولون التوجه في شاحنة من فرنسا إلى بلجيكا.

وسائل إعلام هولندية قالت، إن شرطة مدينة “ألست” البلجيكية، تمكنت صباح أمس الأربعاء، من إلقاء القبض على اللاجئين المتسللين، بعد سماع صوت غريب في شاحنة تابعة لمعمل حلويات ونشاء، من قبل أحد العمال.

وألقت الشرطة القبض على المتسللين، دون أن تكشف عن جنسياتهم، فيما قال سائق الشاحنة إنه استراح يوم أمس في بروكسل، ثم انطلق دون أن يلاحظ أي شيء، ولم يسبق أن حدث معه شيء مماثل.

وحققت الشرطة، بحسب ما ترجم عكس السير عن صحيفة “الخمين داخبلاد” الهولندية، مع السائق لساعات، للتأكد من عدم تورطه في تهريب اللاجئين.

وفي حادثة مشابهة، ألقت الشرطة الهولندية القبض على 4 لاجئين حاولوا الوصول عبر شاحنة من فرنسا إلى بريطانيا، لكن الشاحنة كانت متوجهة إلى هولندا.

وتم القبض عليهم في مدينة أوسترهاوت.

عكس السير