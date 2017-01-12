إنتر يتعاقد رسمياً مع روبرتو غاليارديني مقابل 22 مليون يورو

أعلن نادي #إنتر_ميلان الإيطالي لكرة القدم ، أنه تعاقد رسمياً مع لاعب الوسط روبرتو غاليارديني على سبيل الإعارة حتى يونيو(حزيران) 2018 من صفوف أتالانتا مقابل 2 مليون يورو، مع أفضلية الشراء نهائياً مقابل دفع 20 مليون أخرى.

وقدم غاليارديني أداءً قوياً مع أتالانتا في وسط الملعب منذ بداية الموسم وساهم في احتلاله المركز السادس في “السيري آ” حتى الآن ويبتعد فقط بثلاث نقاط عن المركز الثالث.

وكان اللاعب الشاب، 22 عاماً، هدفاً للعديد من الأندية داخل إيطاليا على رأسها يوفنتوس، ولكن تمكن “النيراتزوري” من خطف اللاعب ليكون خير تدعيم للمركز الذي كان يأمل ستيفانو بيولي، المدير الفني، في تقويته.

ولم يعلن القطب الآخر لمدينة ميلانو عن المبلغ المادي الذي سيحصل عليه أتالانتا إلا أن وسائل الإعلام تكهنت بأنه سيحصل على نحو 22 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات. ( EFE )

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