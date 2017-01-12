إنريكي يسخر من تصريحات رونالدو عقب الفوز بجائزة الـ ” فيفا “

قلل المدرب #لويس_إنريكي المدير الفني لنادي #برشلونة الإسباني من أهمية التصريحات المثيرة التي أطلقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الغريم التقليدي ريال مدريد، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016 من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان رونالدو قد توج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016، في الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي أقيم الاثنين في زوريخ، متفوقا على الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والفرنسي وأنطوان غريزمان مهاجم أتليتكو مدريد.

وبعد ساعات من تسمله الجائزة، أطلق رونالدو تصريحات مثيرة للجدل، حيث قال لإذاعة كادينا كوبي الإسبانية: “كانت هناك العديد من الشكوك والحملات المُمنهجة ضدي سواءً داخل أو خارج الملعب، ولكن الحقيقة أن جائزة The Best يتم منحها لأفضل لاعبي العالم، وهو أنا”.

وأضاف “أنا سعيد بإخراسهم مجدداً، وجاهز لدفع 150 مليون يورو -قيمة الضرائب المزمع تهربه منها- مُجددا إن ثبتت تهمتهم”.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف ، في رده على سؤال بخصوص تصريحات النجم البرتغالي وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم، قال إنريكي في مؤتمر صحفي عشية مباراة فريقه أمام أثلتيك بيلباو في إياب ثمن نهائي كأس إسبانيا: “أنا محظوظ للغاية لأنه لم يُتح لي الوقت الكافي لمشاهدة التلفاز كثيراً في الأسبوع الماضي، لذا، فبالتأكيد قمت بتفويت الفرصة لمشاهدة العروض المسرحية التي يخبرني الناس بها الآن”.

جدير بالذكر أن رونالدو كان أيضا قد سخر بطريقة غير مباشرة من برشلونة وميسي بسبب غيابهم عن الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي.

عكس السير