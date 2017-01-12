إنييستا يعتذر للاعبي ريال مدريد عن غياب برشلونة عن حفل الـ ” فيفا “

زعمت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن قائد نادي #برشلونة آندريس إنييستا، قام بالاتصال هاتفياً بلاعبي الغريم التقليدي ريال مدريد للتعبير عن أسفه على عدم تمكنه هو وزملائه من نجوم الفريق الكاتالوني من حضور الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي الذي شهد تتويج نجم النادي الملكي البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2016.

وغاب نجوم برشلونة عن حفل الاتحاد الدولي من أجل الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الإياب أمام أتلتيك بلباو في دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كان من المفترض أن يحضر إلى حفل الفيفا من نجوم برشلونة كل من لويس سواريز وليونيل ميسي وجيرارد بيكيه بالإضافة إلى إنييستا، وذلك بعد اختيارهم ضمن التشكيلة المثالية لعام 2016، بالإضافة إلى كون ميسي مرشحا لجائزة أفضل لاعب.

وذكرت الصحيفة المقربة من النادي الملكي ان إنييستا حاول تحسين صورته هو زملائه، مُتذرعاً بأن الأمر لا علاقةٌ له باللاعبين، وإنما بسبب خلافات في وجهات النظر بين إدارتي الريال وبرشلونة.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الاعتذار لم يخفف من حدة استياء مسؤولي النادي الملكي من القرار الذي اتخذه نظرائهم في برشلونة، إذ اعتبروه عدم احترامٍ تجاه مثل تلك المسابقات، والتي تفترض حضور جميع المرشحين للفوز بجوائزها بغض النظر عن فرصتهم في الفوز بها من عدمها.

جديرٌ بالذكر أن النادي الكاتالوني كان قد تلقى انتقادات لاذعة بسبب منع لاعبيه من حضور الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي، ولعل الانتقاد الأبرز كان من قبل نجم برشلونة السابق ويوفنتوس الحالي، البرازيلي داني ألفيش، والذي تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية، حيث علق على الامر قائلا: “لقد تركوني وحدي بجانب لاعبي الريال، كان من الأجدر بهم أن يأتوا”.

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