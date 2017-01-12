” الرابطة الإسبانية ” تهدد فرص التجديد لميسي

قال الرئيس التنفيذي لنادي #برشلونة، أوسكار غراو ، إن “رغبة الفريق في تقديم عرض مالي أفضل لأيقونة الفريق #ليونيل_ميسي تواجه عقبة كبيرة بسبب حدود الانفاق التي تفرضها رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم”.

ووقع الثنائي لويس سواريز ونيمار على عقدين جديدين مع برشلونة حتى 2021 لكن ميسي زميلهما في خط الهجوم ينتهي عقده في 30 حزيران 2018 وأمام النادي 18 شهرا ليتجنب رحيله مجاناً.

ووفقا للتقارير الصحافية فإن ميسي يتقاضى راتباً سنوياً بقيمة 22 مليون يورو (23.1 مليون دولار) من برشلونة بعد خصم الضرائب ويعتقد أن راتب سواريز ونيمار وصل إلى 25 مليون يورو بعد التجديد.

وتمنع الضوابط المالية لرابطة الدوري الإسباني، الأندية من انفاق أكثر من 70 % من ميزانيتها على الرواتب.

وبلغت ميزانية برشلونة لهذا الموسم 695 مليون يورو (730.7 مليون دولار) ويدفع النادي “الكاتالوني” أعلى رواتب في إسبانيا وثاني أعلى الرواتب في العالم بعد مانشستر يونايتد بحسب أحدث مسح لرواتب الرياضيين في العالم.

وربما سيبيع النادي بعض اللاعبين أيضاً في سبيل التجديد لميسي هداف الدوري الإسباني حالياً برصيد 13 هدفاً. ( reuters )

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