السجن للاجئين سرقا محفظة و هاتف طفلة في هولندا

حكمت محكمة هولندية بالسجن 4 شهور على لاجئين من المغرب وتونس، أدينا بسرقة طفلة في مدينة هوخزاند.

ووفق المعلومات التي نشرتها صحيفة “داخلاد نوردن” الهولندية، وترجمها عكس السير، فإن اللاجئين يبلغان من العمر 21 و24 عاماً، وكانا قد سرقا في تشرين الثاني الماضي محفظة وهاتف طفلة على طريق الدراجات الهوائية في المدينة الواقعة بمقاطعة خرونينن.

المتهم التونسي الأكبر عمراً نقل بعد اعتقاله إلى عيادة للطب النفسي حيث كان يتوجب عليه البقاء فيها لعدة أسابيع، لكنه اختى منذ ذلك الحين، بحسب محاميه.

أما المتهم المغربي القاطن في مركز للاجئين في “تير ابل”، فقد أنكر الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن التونسي هو من فعل ذلك، لكن النائب العام أكد أنه يكذب.

وأضاف النائب أن هؤلاء اللاجئين قادمون من بلاد آمنة، ولا أمل بحصولهم على إقامة، فيما علق القاضي بعد إصدار الحكم بالقول : “لاجئون كهؤلاء لا نريدهم في مجتمعنا”.

عكس السير