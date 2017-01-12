السعودية : شرطة مكة تلقي القبض على معنف رضيعته

ألقت شرطة مكة المكرمة، مساء امس الأربعاء، القبض على معنّف ابنته الرضيعة من زوجته السورية ، وذلك بتوجيه من أمير مكة الأمير خالد الفيصل.

وغرد الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “توجيه #أمير_مكة.. شرطة العاصمة المقدّسة تقبض على معنّف ابنته الرضيعة الذي سيتم تطبيق الأنظمة والقوانين بحقه.

هذا و كشفت والدة الطفلة المعنّفة، التي لاقت تفاعلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي لقناة العربية عن تفاصيل علاقتها بزوجها وطفلتها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخليل أكد الوصول إلى والدة الطفلة ومقابلتها من قبل مدير فرع الوزارة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق نظام حماية الطفل من الإيذاء.

وتفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية فوراً مع مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعذيب طفلة رضيعة.

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